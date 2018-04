Stiri pe aceeasi tema

- "Anul acesta, Politia Locala va fi extrem de activa si in zona statiunii Mamaia, zona centrala, zona turistica a orasului nostru. Le-am transmis deja celor de la Apele Romane, vom avea o intalnire si cu utilizatorii de plaja si vom incepe o campanie pentru turisti, pentru ca noi daca gasim pe plaja…

- Litoralul romanesc este unul dintre principalele puncte de atractie din tara. In fiecare vara sute de mii de turisti ajung in statiunile din judetul Constanta. Si nu putini sunt cei care vor sa se bucure de briza marii si in restul anului. Ce lasa insa turistii, dar si unii constanteni in urma? Tone…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca municipiul a avut mult de castigat din punct de vedere al notorietatii, in urma primei editii a Neversea. "Comunitatea a avut mult de castigat de pe urma acestui festival, orasul a avut mult de castigat din…

- Cea de-a doua editie a Festivalului Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie, pe o plaja din municipiul Constanta, aceasta urmand sa fie aleasa in saptamanile urmatoare. Organizatorii spun ca peste 200 de artisti vor urca pe scenele festivalului in acest an, estimand o crestere a numarului de participanti…

- Peste 700 de locuinte sociale vor fi atribuite constantenilor care nu au o locuinta sau care care au fost fost evacuati din casele retrocedate. Potrivit primarului Constantei, Decebal Fagadau, pentru aceste noi locuinte sociale construite langa blocurile din Henri Coanda, au fost depuse peste 5.000…