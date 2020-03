Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, declara ca nu este de acord cu plasarea in carantina in municipiu si in statiunea Mamaia a celor 1500 de romani care vor fi repatriati din zona rosie a Italiei, grav afectata de pandemia de coronavirus, si crede ca putea fi gasite solutii mai bune atat pentru cei…

- Referitor la ordinul Ministrului de Interne si la decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de a plasa in carantina in judetul Constanta un numar de 1.500 de cetateni romani proveniti din zona rosie a Italiei, din care o parte vor fi repartizati in statiunea Mamaia, facem urmatoarele precizari:…

- George Niculescu, Prefectul județului Constanța (foto: Facebook) 1500 de romani vor fi repatriați, incepand de sambata, cu mai multe avioane care vor ateriza pe pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanța. Aceștia urmeaza sa fie bagați automat in carantina in mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu, afirma ca anuntarea de catre prefectul George Niculescu a informatiei referitoare la carantinarea in Constanta a circa 1.500 de romani adusi din zone rosii din Italia reprezinta o „iresponsabilitate maxima”, in conditiile in care judetul…

- Doua avioane Blue Air repatriaza, sambata dimineața, mai mulți cetațeni romani din zona Torino din Italia, considerata zona roșie, a anunțat Antena3. Pasagerii vor fi preluați sub paza de pe Aeroportul...

- Aproximativ 1500 de romani din Italia sunt așteptați sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu și sa fie bagați in carantina in mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia. Informația a fost confirmata de Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, care a criticat dur decizia Guvernului…

- Misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul Italiei nu au fost notificate de catre autoritațile italiene cu privire la existența vreunui caz confirmat de infecție cu COVID-19 (coronavirus) printre cetațenii romani, pana la aceasta ora, anunța MAE.

- Primaria Constanța a semnat, luni, contractul in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro accesați din fonduri europene pentru modernizarea bulevardelor care leaga gara din Constanța de stațiunea Mamaia. Proiectul prin care se dorește imbunatațirea mobilitații și modernizarea bulevardelor 1 Decembrie…