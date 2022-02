Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PNL al Constanței, Vergil Chițac, i-a cerut lui IPS Teodosie, printr-o scrisoare publica transmisa luni, sa respecte legea și decizia definitiva a instanței judecatorești care a stabilit ca una dintre cele peste 10 biserici nefinalizate din Constanța a fost ridicata ilegal pe un trotuar. Primarul…

- La 10 ani de la construirea fara autorizație, pe trotuar, a bisericii „Izvorul Tamaduirii”, din zona Macul Roșu, din Constanța, primarul Vergil Chițac ii cere Inaltpreasfințitului Teodosie sa respecte decizia definitva a instanței, de desființare a lacașului de cult. Lucrarile la Biserica „Izvorul…

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, a precizat ca au fost identificate 24 de apartamente pentru locatarii blocului care a fost cuprins de flacari in noaptea de miercuri spre joi și care nu mai este locuibil prin prisma utilitaților. „Din perspectiva mea, primul lucru pe care trebuie sa il…

- Arhiepiscopia Tomisului este obligata de Tribunalul Constanța sa demoleze o biserica din zona de nord a orașului ridicata ilegal, pe motiv ca a fost ridicata fara a avea autorizație de construire emisa de primarie. In aceeași situație sunt mai multe biserici, construite provizoriu cu banii enoriașilor.…