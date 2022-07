Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantei acuza o campanie indreptata impotriva litoralului romanesc. El sustine ca numarul scazut de turisti de la malul Marii Negre are cauze economice. Primarul Constantei, Vergil Chitac, acuza o campanie indreptata impotriva litoralului romanesc si sustine ca numarul scazut de turisti…

- Este sezonul estival, iar turiștii sunt in cautarea celor mai bune oferte de pe litoralul romanesc și nu numai. Ceea ce trebuie ei sa știe inainte de a planui o vacanța este ca prețurile cazarilor s-au marit, iar asta inseamna depașirea bugetului estimat inițial. Ei bine, atat in Romania, cat și in…

- Suntem in plin val de scumpiri record la alimente, iar prețurile continua sa ne surprinda pe zi ce trece. Cireșele sunt din import, iar cei care le vand supun ca prețurile ridicate sunt justificate deoarece in Spania, Grecia, Turcia, ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mica. Au aparut…

- Oficial, sezonul estival pe litoralul romanesc a inceput pe 1 mai, iar turiștii care nu au ajuns inca, se pregatesc pentru vacanța. Dar, conform unui comunicat emis de Primaria orașului Constanța, incepand din acest sezon turiștii vor plati mai mult pentru unul din locurile de parcare din stațiunile…

- A bagat in moarte clinica turismul din stațiunea Mamaia, il acuza deputatul PSD Marius Horia Țuțuianu pe primarul Constanței, Vergil Chițac. Acesta spune ca turistul va parca pe spațiul verde decat sa dea 94 de lei pentru o zi de parcare, cand noaptea de cazare costa 120 lei. „Primarul Constanței insista…

- Cum va actiona ANPC pentru a da o sansa litoralului romanesc in raport cu concurenta din strainatate Care sunt cele mai mare probleme cu care se confrunta statiunea Mamaia si municipiul resedinta de judet Constanta la inceput de sezon estival Ce i lipseste litoralului romanesc pentru a deveni o atractie…

- Printre motivele pe caree consultanții in turism le dau pentru a convinge oamenii sa viziteze Litoralul romanesc se afla și faptul ca in momentul de fața, avem o baza hoteliera renovata sau complet reabilitata in proporție de 99%. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care am putea merge la malul…