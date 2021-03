Stiri pe aceeasi tema

- Satul de veșnica problema a gunoaielor, primarul comunei Maieru subliniaza ca exista o posibilitate de eradicare a problemei. Dar asta e posibil doar daca se acționeaza… impreuna. „Albiile sunt ale SGA-ului, gunoaiele sunt ale primarilor, ca ei așa zic. Mai mult, cei de la SGA, cand vin in control,…

- Am depașit pragul de 50.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 administrate populației in județul Iași. Mai exact, s-au administrat 51.411 de doze de vaccin in total de la inceputul campaniei de vaccinare (27 decembrie 2020) și pana acum. Vaccinurile administrate pana in prezent sunt Pfizer și Moderna.…

- Polițiștii doljeni au dispus, luni, reținerea unui barbat de 30 de ani, din Lipovu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire și lipsire de libertate. Barbatul este acuzat ca și-a batut concubina, dupa care a urcat-o cu forța intr-un autoturism. Incidentul a avut loc luni, pe strada Madona…

- Actualul președinte al SUA, republicanul Donald Trump, intenționeaza sa anunțe pe 19 ianuarie o grațiere pentru aproximativ 100 de persoane. In același timp, dupa cum a anunțat duminica CNN, liderul de la Casa Alba nu intenționeaza sa se grațieze pe el insuși, fapt despre care au menționat anterior…

- Mai multe imagini in care un batran cade la pamant, fiind lovit de un mascat in seara de Revelion, au fost facute publice, iar poliția a anunțat ca demareaza o ancheta in acest caz. Incidentul s-a petrecut in Maramureș, in comuna Ardusat, acolo unde oamenii legii au facut percheziții la domiciliile…

- Un autovehicul condus de o femeie de 52 de ani a lovit vineri dupa-amiaza mai multe persoane intr-un cartier din Manhattan unde avea loc o manifestatie in sprijinul deținuților imigranți in greva foamei, relateaza New York Times.Mai multe persoane au fost ranite de vehicul si au fost transportate in…

- Trei persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Vizantea Livezi in care au fost implicate doua autoturisme, unul dintre soferi fiind testat cu o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin…

- Incidentul rutier din care nu au rezultat victime a avut loc, aseara, in județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, la data de 02 decembrie 2020, in jurul orei 20.30, in stația CF Timiș -Triaj, a avut loc un eveniment rutier, respectiv: Un barbat, care conducea un mijloc de transport public de persoane in…