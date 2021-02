Primarul comunei Romos a decedat

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 26 de ani, un om al strazii fara adapost, a fost injunghiat cu un cutit in plina strada, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Acesta nu a supravietuit atacului, astfel ca a decedat in ambulanta care a sosit pentru a-i acorda primul ajutor. Barbatul de 26 de ani a decedat…

- Primarul comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța a decedat noaptea trecuta la Spitalul Clinic Județean Targu Mureș. Acesta era confirmat pozitiv cu noul coronavirus și fusese transferat in cursul zilei de marți la Spitalul Targu Mureș de la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Din nefericire acesta a fost…

- Ziarul Unirea TRAGEDIE in Alba: Primarul comunei Meteș a decedat din cauza infecției cu COVID-19 la aproape 38 de ani Primarul comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța a decedat in noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Targu Mureș. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, acesta era confirmat pozitiv cu noul coronavirus…

- Bogdan Nicolae Suditu este barbatul care l-a atacat cu un iaurt pe Mihai Chirica, primarul Iasiului, in timpul ceremoniei dedicate Unirii Principatelor, informeaza Adevarul. Bogdan Nicolae Suditu a fost retinut de catre jandarmi si dus la cea mai apropiata sectie de politie, fiind acuzat de ultraj,…

- Un primar hunedorean a decedat din cauza infecției cu noul coronavirus. Gabriel Bartha, primarul comunei Burjuc a decedat. Gabriel Bujuc a fost primar al comunei Burjuc din 1996, dupa ce timp de mai mulți ani a activat și in calitate de viceprimar al acestei comune din județul Hunedoara. Acesta…

- Primarul comunei Negurenii Vechi, Adrian Cozariuc, a decedat. Acesta a fost ales pe listele Partidului Socialiștilor din R. Moldova. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Consiliului raional Ungheni pe pagina de Facebook.

- A incetat din viața, la varsta de doar 47 de ani, primarul comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni, Adrian Cozariuc. Reprezentant al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, el a fost ales primar la 20 octombrie 2019, cu un scor categoric, de 70,95% din sufragii. Inima i-a incetat sa bata in…

- Surpriza la concursul pentru desemnarea unui city manager pentru Timișoara. Anunțul lansat de Dominic Fritz pentru selecția persoanei care va ocupa acest post a atras o maree de solicitari, existand 180 de CV-uri trimise pe adresa primariei. Primarul va avea de ales dintre cele mai felurite variante…