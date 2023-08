Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul sefului IPJ Constanta cu responsabilitati in domeniul sigurantei rutiere si ordinii publice, seful Politiei Rutiere Constanta, seful Politiei municipiului Mangalia si seful Politiei Vama Veche au fost eliberati din functie, in urma tragediei de la 2 Mai, provocata de Vlad Pascu, drogat la…

- Noi imagini in care apare tanarul Vlad Pascu promovand consumul de droguri, dar și de pastile deosebit de periculoase: xanax, oxicodona, au fost postate marți pe rețelele de socializare. Imaginile dovedesc dependența de droguri a celui care a ucis sambata dimineața 2 tineri in stațiunea 2 Mai. Autorul…

- Ancheta la Poliția Constanța, dupa ce s-a aflat ca oamenii legii l-au oprit pe Vlad Pascu de doua ori inainte ca tanarul drogat sa provoace tragedia de la 2 Mai. In plus, la pensiunea la care a stat tanarul drogat au fost gasiți și alți tineri, consumatori de droguri. Conducerea MAI și a Poliției va…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai a fost oprit de polițiștii din Vama Veche de doua ori inainte de a produce accidentul in care i-a omorat pe cei doi tineri. Chiar daca au descoperit droguri in mașina sa, polițiștii l-au dus la sediu dar nu l-au testat, […] The post…

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, a scris, pe pagina sa de Facebook, imediat dupa anunțul demisiei Gabrielei Firea, ca „totul este bine regizat”. Primarul din Voluntari, acuzat și el ca a știut de sesizarile vecinilor azilelor groazei, a scris, dupa ce soția sa, Gabriela…

- Claudiu Constantin, primar al comunei Lopatari, solicita sprijin pe Facebook pentru construirea unei toalete interioare la gradinita din comuna. Edilul afirma ca nu are bani in buget nici pentru materialele necesare si nici pentru forta de munca. „Avem trei scoli in comuna Lopatari ale caror toalete…