Primarul comunei ilfovene Corbeanca, arestat preventiv 30 de zile

Curtea de apel București a stabilit, marți, definitiv, admiterea contestație DNA la decizia tribunalului București de lasare in libertate a primarului din Corbeanca. Acesta este reținut pentru fapte de mare corupție. Astfel, edilul va fi incarcerat pentru 30 de zile in arestul Central. Anterior acestei decizii definitive un magistrat de la Tribunalul București a stabilit ca indiciile despre faptele primarului nu ar fi consistente. Astfel ca a dispus lasarea in deplina libertate a edilui, conform stiripesurse.ro. Acum un complet de la Cab a intors la 180 de grade decizia magistratului de fond.…