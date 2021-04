Primarul comunei Baciu s-a alăturat acțiunii ecologice „Pentru un Baciu mai curat”. FOTO

Mai mulți oameni din comuna Baciu s-au adunat în acest weekend și au curațat starzile. La acțiunea ecologica au participat 80 de eprsoane, printre care și primarul comunei, Balázs János.

&"Sâmbata a avut loc acțiunea de curațenie a localitații organizata sub egida Pentru un Baciu mai curat la care am participat în jur de 80 de persoane. Mulțumesc voluntarilor pentru munca depusa! E îmbucurator când vezi cât de unita este comunitatea și muncește împreuna pentru o comuna mai… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

