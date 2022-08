Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane de catre Gabriel Harabagiu, fost viceprimar al municipiului Iasi, in legatura cu un contract de inchiriere…

- Directorul DSVSA Olt, Veronel Bolborea, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate. ANI a mentionat de asemenea ca a sesizat Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea a doua infractiuni.

- De data asta, inspectorii de integritate nu l-au acuzat de incompatibilitate sau de conflict de interese, ci l-au trimis la fisc si la parchet pentru neconcordante in declaratiile de avere. Ionel Vatamanu crede ca e o neintelegere privind plata impozitelor in urma unor tranzactii imobiliare din 2014,…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul primarului din Targu Frumos, Ionel Vatamanu, suspectat de fals in declaratii in legatura cu un imprumut contractat in 2014 si scandent peste doi ani. De asemenea, alti alesi locali sunt acuzati…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala și fiscala, in cazul a 7 aleși locali, dintre care 2 din județul Brașov. BUTUM IOAN EUSEBIU, viceprimar al com. Șercaia, jud. Brașov – INCOMPATIBILITATE…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, luni, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala si fiscala in cazul a sapte alesi locali. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Agentia a sesizat Parchetul…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre VATAMANU IONEL, primarul din Tg. Frumos, a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta de art. 326 din Codul Penal (norma juridica…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul a cinci fosti si actuali functionari publici care ar fi comis fals in declaratii intrucat nu au declarat venituri in cuantum total de peste 480.000 de lei. ANI a sesizat Parchetul de pe…