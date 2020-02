Primarul comandă încă un rând de machete, ca să le vânture în campanie Primaria are in plan sa cheltuiasca in acest an aproape 20 milioane lei pe diverse documentatii tehnice aferente unor posibile investitii viitoare. Fondurile sunt asigurate din veniturile proprii ale municipalitatii. Printre cele mai importante lucrari de proiectare se numara documentatiile aferente unui nou stadion municipal (3,3 milioane lei), o noua sala de sport (1,7 milioane lei), proiectarea lucrarilor la un numar de 22 de strazi (1,5 milioane lei) si cele doua pasaje din Po (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

