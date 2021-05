Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca joi, la ora 14:30, se va prezenta la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru a da declarații cu privire la o plangere depusa in 2019 prin care acuza ilegalitați cu privire la PUZ Sector 3. Actualul edil a depus aceasta plangere impotriva fostului…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a semnalat joi, 8 aprilie, intr-o postare pe Facebook, ca in Parcul Herastrau „au aparut depozite de gunoaie care pun in pericol sanatatea locuitorilor Capitalei”. Edilul susține ca „problema a fost generata de expirarea contractului de salubrizare dintre ALPAB,…

- La aproape jumatate de an de cand este primar in Sectorul 1, Clotilde Armand a descoperit ca angajații termina vinerea programul la ora 14, cum se intampla in majoritatea instituțiilor publice. Anunțul ca le va cere sa lucreze pana la 16.30 a fost primit cu ironii. Prima remarca facuta de edil se refera…

- Fostul șef BCCO Alba Iulia, și prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, a fost numit luni, 5 aprilie, administrator public al Municipiului Deva. Anunțul a fost facut chiar de primarul Nicolae-Florin Oancea, intr-o conferința de presa transmisa pe pagina de Facebook a primariei Deva. ”Am revenit acasa,…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a participat in aceasta dimineata la ampla actiune de igienizare a zonei adiacente Lacului Morii, impreuna cu Administratorul Public al Sectorului 6, Paul Moldovan, viceprimarii Alexandru Gadiuta si Mihaela Stefan, cu implicarea Administratiei Domeniului Public…

- Primaria Sector 1 va demara toate procedurile legale pentru a recupera sporul de antena, incasat de angajații Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 in ultimii patru ani. Anunțul a fost facut de primarul Clotilde Armand. Conform acesteia, salariații ar fi incasat vreme de patru ani spor de…

- Poliția a anunțat ca a aplicat 222 de sancțiuni, in valoare de 200.000 de lei, participanților la protestele anti-restricții de luni seara din București. Au fost fotografiate și amprentate 188 de persoane, au declarat marți dimineața oficiali ai Jandarmeriei și Poliției. „Cei care au instigat la violenta…

- Opera Nationala Bucuresti a anunțat ca spectacolele „Astor Piazzolla 100”, „La Boheme”, „Concert de Ziua Femeii”, „Tosca” si „Carmina Burana”, programate in datele de 6, 8, 11, 13 si 14 martie, se suspenda. Anunțul are loc in contextul faptului ca Bucureștiul intra a intrat in scenariul roșu din punct…