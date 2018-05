Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 31 mai, la Castelul Peleș din Sinaia, Municipiul Iași a primit, din partea Casei Regale a Romaniei, titlul de „Oraș Regal”, in semn de recunoaștere a rolului pe care Capitala Rezistenței pana la Capat l-a avut acum un secol atat in privința efortului de a menține stabilitatea instituționala…

- ”Am vazut ca toate «trompetele» si ventrilocii lui Dragnea au primit ordin pe unitate sa tipe despre «Tradatori» - ma amuza faptul ca Liviu Dragnea a trecut de la PD aflat in Opozitie la PSD aflat la Putere si nu e tradator / noi cei care plecam de la Putere si din singurul partid in care am fost vreodata…

- Cupa Romaniei la fotbal rezervata fetelor a ajuns la ora semifinalelor, meciurile din aceasta faza a competitiei fiind programate miercuri, 23 mai, la Prundu Bargaului. Finala se va juca marti, 29 mai, incepand cu ora 18:00, pe stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe. Meciul va fi transmis live pe pagina…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a infirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, zvonurile potrivit carora ar purta negocieri cu anumite medii din Partidul National Liberal. "In momentul de fata am un pact incheiat cu iesenii, un contract pe care l-am semnat in fata iesenilor si…

- Magistratii Tribunalului Iasi si-au declinat competenta in procesul in care primarul Iasiului, Mihai Chirica, se judeca cu Partidul Social Democrat, proces intentat de edil dupa excluderea sa din partid, informeaza agerpres.ro. "Instanta admite exceptia necompetentei materiale a Tribunalului…

- Un nou conflict sta sa explodeze intre moștenitoarele Regelui Mihai și statul roman. La doar patru luni de la moartea suveranului, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și surorile sale, au deschis primul proces impotriva statului roman.Fiicele Regelui s-au unit pentru a recupera tot…

- Desi pare ireal, sute de oameni sunt obligati sa isi mute domiciliu, in urma unei hotarari judecatoresti. Comuna Rociu, din judetul Arges a pierdut 778 de hectare, printr-o decizie a Curtii de Apel Pitesti, iar in acele zone locuiesc circa 250 de localnici. Ciudat este ca judecatorii au dat 600 de hectare…