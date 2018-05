Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta sustinuta de primarul Mihai Chirica a fost transmisa in direct. Edilul a vorbit despre toate evenimentele care au loc in aceasta perioada in oras. La ora 13:00 va fi transmisa si sedinta Consiliului Local.

- Managerul unui hipermarket din Iași i-ar fi spus unui client ca va chema poliția, deoarece acesta statea cu cei trei caini ai sai, in parcarea magazinului, in timp ce soția lui facea cumparaturi. Șeful de magazin i-a cerut imperativ sa paraseasca perimetrul. Ieșenii susțin ca prezența animalelor de…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a trimis sambata o scrisoare deschisa consilierilor locali PSD prin intermediul careia le-a spus acestora ca trebuie sa isi arate "intregul atasament" fata de oras si comunitatea locala, mentionand totodata ca "oamenii buni slujesc un ideal". "A venit vremea…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca pana la sfarsitul lunii iunie vor demara lucrarile la constructia de locuinte sociale si pentru medicii rezidenti. Potrivit primarului, in zona Gradinari vor fi construite 16 tronsoane de blocuri, respectiv 288…

- Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, insa documentul va fi inregistrat "in momentul in care vor fi sansele cele mai mari", a declarat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban. "In momentul in care inregistram cea mai mare sansa…

- Primarul Iașiului, fost membru PSD, Mihai Chirica a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare dura pentru foștii sai colegi social democrați, un apel ca aceștia sa ”ințeleaga fundatura spre care indreapta partidul actuala conducere a...

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca nu a primit nicio informare oficiala privind excluderea sa din partid, desi PSD Iasi a transmis un comunicat de presa in acest sens. Intrebat fiind despre comunicarea sosita pe 26 februarie la sediul PSD Iasi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel…

