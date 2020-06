Stiri pe aceeasi tema

- „In contextul ultimelor zvonuri care au fost lansate in spațiul public de catre diverse personaje cu diverse interese mai mult sau mai puțin benefice comunitații baimarene, fac urmatoarele precizari: • Piața Izvoare va ramane proprietatea municipiului Baia Mare • Piața Izvoare va ramane piața agroalimentara…

- Cum se defineste zona metropolitana in interiorul careia cetatenii nu au nevoie de declaratie pe propria raspundere pentru a se deplasa ? Sunt considerate ca facand parte din zona metropolitana localitatile aflate pe o raza de pana la 30 de kilometri fata de principalul oras (conform art.11 din Legea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirma, joi, ca dintre declaratiile sale au fost scoase din context, iar mesajul a fost transmis trunchiat cand s-a referit la limita teritorial-administrativa si picnicuri.Marcel Vela facut, joi, cateva precizari pe pagina sa de Facebook, in legatura cu…

- Avocatul Poporului solicita autoritatilor sa linisteasca populatia si sa dea asigurari ca masuri precum cele vehiculate in spatiul public referitoare la persoanele de peste 65 de ani nu vor fi adoptate in Romania.In ultimele doua zile, la Avocatul Poporului s au primit sute de petitii, in care persoane…

- Politia Romana precizeaza ca nu exista norma de amenzi pentru incalcarea restrictiilor de circulatie impuse prin ordonantele militare si ca doar 50 de sanctiuni, din cele circa 7.000 date in ultimele 24 de ore, au fost aplicate persoanelor de peste 65 de ani. „Politistii nu au norma de amenzi. Colegii…

- Incepand cu data de 07 aprilie 2020, Direcția pentru Agricultura Județeana Buzau pune la dispoziția producatorilor agricoli din județ, pe site-ul instituției www.dadrbuzau.ro, o secțiune special dedicata vanzarii de produse agricole. Aceasta secțiune a fost creata pentru a veni in sprijinul producatorilor…

- Incepand de luni, 6 aprilie 2020, purtarea mastii de protectie in spatiul public a devenit obligatorie in municipiul Buzau. Acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protectie.

- Precizarea vine din partea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad, ca urmare a unor informații eronate aparute in spațiul public. O noua informație falsa care a circulat in ultimele zile prin spațiul public este infirmata prin intermediul unui comunicat de presa…