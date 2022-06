La inițiativa primarului Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, baimarenii au la dispoziție, incepand cu 30 iunie, opt puncte in care pot beneficia de apa și asistența medicala, in zilele caniculare. Masura este menita sa protejeze populația de temperaturile ridicate și sa contribuie la asigurarea confortului termic al baimarenilor. “Avand in vedere temperaturile ridicate care se inregistreaza și avertizarile de canicula emise de meteorologi am decis amenajarea a opt puncte de sprijin pentru cetațenii municipiului Baia Mare. In cadrul acestora asistenții medicali și sociali din cadrul Direcției…