Primarul unei localitați din județul Alba a fost blocat de Facebook dupa ce a anunțat ca vrea sa cumpere "puicute" pentru tatal lui. "Traim in acest secol și totuși nu ne lasa nimeni sa ne aparam in vreun fel, sa facem o plangere cuiva in vreun fel", a fost reacția edilului. Este vorba despre primarul comunei Spring, Daniel Rusu. Facebook l-a blocat timp de 24 de ore pe Rusu pentru o postare din data de 25 iulie, in care acesta intreba ”cine are de vanzare 8 – 10 puicuțe la o luna și la ce preț”, scrie Alba 24. ”Salutare frați romani! Au innebunit salcamii! Iata de ce am fost blocat 24 ore…mulțumesc…