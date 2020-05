Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de relaxare care vor fi luate dupa 15 mai in Romania nu inseamna o revenire la ceea ce a fost inaintea pandemiei de coronavirus, iar restricțiile se vor ridica treptat, pentru a vedea impactul acestora legat de evoluția cazurilor de COVID-19, a declarat duminica seara șeful Departamentului…

- Reprezentantii Dacia pregatesc un scenariu de reluare a productiei, in asa fel incat sa protejeze sanatatea oamenilor, si sunt optimist ca acest lucru se va intampla poate in a doua parte a lunii aprilie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu, citat de publicația Bursa. ”Dacia si Ford…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din Capitala a luat, vineri seara, decizia de a inchide, de sambata, toate parcurile din București, pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus, anunța Digi24. Decizia va fi pusa in aplicare de polițiștii locali care se vor asigura ca oamenii…

- Dupa demisia ministrului sanatații, Victor Costache, din cauza anunțului privind testarea in masa in Capitala, autoritațile au anunțat in ce va consta și cum se va derula programul de testare pentru COVID-19. Un document obținut exclusiv de Medika TV dezvaluie ce se afla in spatele anunțului care l-a…

- Profesorul dr. Virgil Paunescu de la Institutul OncoGen din Timișoara, care impreuna cu echipa sa au gasit similitudini intre imunterapiile pentru tratarea cancerului și obținerea vaccinurilor pentru bolile infecțioase, considera ca situatia din spitalele de linia a doua a scapat de sub control, in…

- Transportul, in valoare de 700.000 de euro a fost oprit, duminica, in Vama Otopeni, ca urmare a unor nereguli depistate in documentația importatorului, o firma din Giurgiu. Reprezentanții Crucii Roșii, instituție care a facut achiziția pe SEAP, acuza o neințelegere, dar se bucura ca au primit asigurari…

- Italienii blocați in case din cauza pandemiei de #COVID19 au ieșit in aceste zile in balcoane pentru a canta in cor – un raspuns atipic la criza care a blocat sistemul sanitar și dat peste cap stilul de viața meridional. Mai multe filme aparute pe conturi de Social Media arata oameni din Roma, Napoli,…

- Autoritațile au facut pana la aceasta ora analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica, a declarat intr-o conferința de presa, prefectul județului, Ionel Cristinel Rujan.…