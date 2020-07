Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei sud-coreene Seul, Park Won Soon, a fost gasit mort, a relatat agentia de stiri Yonhap din Coreea de Sud, preluata de DPA si Reuters. Potrivit politiei, corpul sau neinsufletit a fost gasit in partea de nord a orasului, in apropiere de locul unde fusese identificat ultima…

- Primarul orasului Seul, capitala Coreei de Sud, a fost dat disparut. Politia coreeana a demarat cautarile, potrivit CNN. Disparitia lui Park Won Soon a fost raportata joi de fiica acestuia, in jurul orei locale 17.00, potrivit unui reprezentant al politiei coreene. Fiica le-a spus polițiștilor ca tatal…

- Ultimele zile au fost pline de surprize pentru Gabriela Firea și unele deloc placute. Intr-o postare pe facebook, aceasta a vorbit despre tradari și dezamagiri, țintind practic mai mulți dintre colegii ei.

- Proiectele realizate şi cele aflate in curs de desfașurare in sectorul Botanica 1. Finalizarea lucrarilor de reconstrucție a aleii pietonale din bd. Dacia, 2 - 10, inclusiv a scarilor de acces din bd. Dacia și str. Hristo Botev. Amenajarea rampei de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa și instalarea…

- Candidatul la Primaria București, Nicușor Dan, a depus o plangere penala Nicușor Dan. Foto: facebook.com/nicusordan.pentrubucuresti/ Nicusor Dan, candidatul Aliantei USR-PLUS si al PNL la Primaria Generala a capitalei, a depus luni, 22 iunie, plângere la Parchetul de pe lânga…

- Unul dintre terenurile din Capitala acaparate in urma unor licitații dubioase de la autoritațile locale a fost ingradit, fiind pregatit pentru construcții. Reprezentanții Primariei mun. Chișinau afirma insa ca nu au eliberat niciun act permisiv pentru ingradirea terenului sau pentru ridicarea unei construcții.…

- CHIȘINAU, 14 mai -Sputnik. Transportul care circula in suburbiile Capitalei este supraagloemrat, vechi și neaccesibil, iar in unele zone, nici nu ajung mijloacele de transport public. Despre aceste probleme au scris mai mulți primari din localitațile aflate in suburbiile Chișinaului. © CC0…