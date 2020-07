Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, ca oamenii de buna credinta sunt de partea ei, iar cei care "o viata au facut aranjamente obscure" vor primi "o lectie dura", potrivit Agerpres. "Eu cu oamenii, ei cu sforariile. Nu sunt singura! Am cei mai puternici aliati: oamenii…

- Un celebru milionar și-a luat viața, din cauza unei depresii generate de izolarea pe timp de pandemie. Potrivit primelor informații, afaceristul, in varsta de 55 de ani, nu a mai putut suporta lipsa de contact uman.

- “Dupa intalnirile pe care le-am avut cu reprezentatii industriilor Hora si Horeca, suntem primul oras care si aproba, nu doar anunta scutiri si inlesniri semnificative pentru proprietarii si administratorii de terase si restaurante. Practic, prin propunerea mea de astazi si prin votul dumneavoastra,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca si-ar dori ca Nicusor Dan sa devina viceprimar, mentionand ca ar colabora bine cu acesta. "As vrea sa fac echipa cu domnul Dan, in calitate de viceprimar", afirma Firea. Intrebata daca acesta are calitati, Firea sustine ca: "Partial. De aceea nici…

- La fel ca in cazul Cristinei Topescu, cainele Max a stat alaturi de stapanul lui, actorul Costin Marculescu, pana cand trupul neinsufletit al acesuia a fost gasit de autoritati. Potrivit Romania TV, vecinii au banuit ca ceva nu este in regula in locuinta lui Costin Maculescu din cauza cainelui care…

- Un tanar de 19 ani și-a pierdut ieri viața. Acesta a murit inecat in lacul de la Budurleni. Culmea, acel lac e interzis atat inotului cat și pescuitului. Totuși, tanarul, alaturi de alți prieteni, nu au ținut cont de acest lucru. Iar ”aventura” a fost una fatala. Ore intregi echipajele ISU BN au cautat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat, joi, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului asociativ din turism, printre masurile dezbatute numarandu-se reducerea anumitor taxe pentru in...

- "Ne-au sunat oameni sa ne intrebe daca nu se poate ca rezultatul testelor sa ajunga doar la ei și nu și la DSP. Oamenii voiau sa știe cum se poate proceda ca daca ies pozitivi rezultatul sa fie comunicat doar persoanei. Poate ca nu ar fi rau ca Ministerul Sanatații sa analizeze cu epidemiologii daca…