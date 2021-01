Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca spitalul modular din Pipera va fi inchis, in contextul in care numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a...

- Problema a fost sesizata de administratorii stadionului, care au constatat ca acoperișul retractabil nu se mai inchide. Structura acestuia ar fi fost afectata de greutatea zapezii pentru ca nu ar fi fost inchis cand a nins.”Primarul Capitalei considera inadmisibil ca, pentru acoperișul de pe stadion…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca de vina pentru situația de la Spitalul ”Matei Balș” și Spitalul ”Colentina” este Gabriela Firea. De asemenea, Nicușor Dan il acuza pe Adrian Streinu Cercel ca n-a facut nimic pentru a imbunatați situația la Spitalul ”Matei Balș”. Citește și: Primele…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca 10 spitale din București vor beneficia de noi dotari și echipamente pentru bolnavii de Covid-19. Nicușor Dan a ținut sa-i mulțumeasca premierului Ludovic Orban pentru implicare. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura romaneasca s-a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, cu prilejul unei vizite in judetul Bacau, ca Spitalul modular, care sta inchis de cinci luni, va trebui reevaluat, insa decizia de deschidere apartine autoritatilor locale. Unitatea, destinata bolnavilor COVID 19, a fost achiziționata din Olanda de compania…