- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma iarna aceasta va fi mai bine decat precedenta din punct de vedere al termoficarii, insa schimbari mai mari se vor simți abia peste doi-trei ani, dupa ce vor fi facute lucrari mai mari la rețeaua principala de conducte.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 26 august, ca saptamana viitoare va fi inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare. Edilul a susținut ca este optimist ca firmele care vor castiga licitația vor putea incepe lucrul. In contextul in care mai sunt…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca saptamana viitoare estimeaza sa fie inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare, precizand ca este optimist ca firmele care vor castiga vor putea incepe lucrul. Nicusor Dan a fost intrebat joi, intr-o conferinta…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea spune ca primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa plateasca aproape 740.000 de euro pentru un autobuz electric de 12 metri, desi in urma cu doi ani, in Cluj-Napoca, un astfel de autobuz a costat aproximativ 570.000 de euro. "Noul primar din Bucuresti…

- ”Este o intrebare generala care vizeaza strategia de parcare. Raspunsul o sa-l aveti in noul regulament de parcare pentru municipiul Bucuresti, pe care il vom lansa in scurt timp in dezbatere publica. In linii mari, avem un dezechilibru care vine din faptul ca avem niste parcari platite cu un numar…

- ”Aici tehnologia ne permite sa avem informatii in timp real. Am avut in urma cu 10 zile doua sesizari: una in zona Eroilor, una in zona Crangasi. S-a intervenit, nu mai avem populatia de tantari purtatori de virus in acea zona. Exista o informatie neconfirmata pentru o alta zona din Bucuresti, daca…

- Este week-end-ul curațeniei in București. 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport in comun din Capitala. „Azi si maine, in «week-end-ul curateniei», 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa duminica, cu ocazia alegerilor parlamentare. "Maine, cu ocazia alegerilor parlamentare, Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa. Ii rog pe toti cetatenii moldoveni…