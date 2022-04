Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea botoșaneana a fost printre primele instituții din țara care a depus astazi cereri de finanțare pe „Valul Renovarii”, componenta a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Acte normative care ajung in sedinta de guvern Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Pachetul de masuri de sprijin nu ajunge în ședința de guvern de astazi. Pe agenda sunt însa multe acte normative cu impact social.…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a transmis ministerului de resort doua proiecte in valoare de peste 50 de milioane de euro care vor primi finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, potrivit unei adrese remise. Propunerile transmise Ministerului Mediului,…

- Guvern: Reforma pensiilor, obiectiv important in PNRR. Renegocieri privind angajamentele, doar dupa 2023 Guvernul Romaniei va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), fiind exclusa demararea oricarui demers de renegociere pana…

- Dan Carbunaru a precizat ca reforma pensiilor ramane un obiectiv cat se poate de important in cadrul PNRR. Mesajul purtatorului de cuvant al Executivului vine dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, ca va iniția renegocierea PNRR pe pensii și ca ar avea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca a semnat protocolul de colaborare pentru constructia metroului de la Cluj-Napoca si Floresti. Traseul va avea 21 de kilometri, 19 statii, iar lucrarile de baza ar trebui incheiate pana in anul 2026. "Am semnat astazi protocolul de colaborare…

- Municipalitatea suceveana iși propune sa atraga finanțari europene in valoare de aproximativ 100 de milioane de euro pentru perioada 2021-2027 pe Programul Operațional Regional- POR Nord Est și Planul Național de Redresare și Reziliența- PNRR.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat ca cea mai mare ...

- Firmele mici și mijlocii (IMM) și startup-urile românești, alaturi de companiile mari, pot depune, de luni, 17 ianuarie 2022, proiecte de dezvoltare în microelectronica, la Ministerul Economiei, care pune la bataie 500 de milioane de euro în total, din fondurile europene alocate României…