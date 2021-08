Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 26 august, ca saptamana viitoare va fi inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare. Edilul a susținut ca este optimist ca firmele care vor castiga licitația vor putea incepe lucrul. In contextul in care mai sunt…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca saptamana viitoare estimeaza sa fie inchisa licitatia pentru modernizarea a 40 de kilometri de conducta de termoficare, precizand ca este optimist ca firmele care vor castiga vor putea incepe lucrul. Nicusor Dan a fost intrebat joi, intr-o conferinta…

- Atentionarea Cod galben care vizeaza val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat intra in vigoare de luni, afectand cea mai mare parte a tarii. Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde luni cea mai mare parte a tarii, iar marti va persista in regiunile sudice, centrale si estice.…

- Nicușor Dan a candidat de trei ori pentru funcția de primar general al Capitalei, la ultima incercare a și caștigat, dar nu știe cine au fost precedesorii sai. Primarul Capitalei i-a spus, luni, liderului de sindicat de la STB SA, Vasile Petrariu, care este și consilier general al PSD, intr-o ședința…

- Peste o mie de blocuri din Capitala, in special in sectoarele 2 și 3, nu au apa calda din cauza reviziilor. In luna ianuarie, primarul general Nicușor Dan anunța ca zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii, dar […] The post…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, ca a fost inceputa campania de dezinsecție și deratizare. Tratamentele se fac in fiecare seara, incepand cu ora 21.00 și vor dura 7 zile. „Ieri seara au inceput operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Tratamentele impotriva țanțarilor…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, se plange ca mandatul sau nu este unul obișnuit. Neajunsurile și problemele din București, lipsa apei calde, gropile de pe strazi, mizeria și insectele care au invadat parcurile, sunt cauzate de alții. Nicușor Dan a anunțat, miercuri, ca a gasit soluții pentru a rezolva…