Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu se arata nemulțumit de ceea ce se intampla in București in ultimul timp și spune ca nu ințelege ce nu funcționeaza la nivelul Primariei Capitalei, insa acest lucru afecteaza toata coaliția de guvernare. „Merg pe strada și ma intreaba lumea de ce nu e tunsa iarba și de ce nu se…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, marți seara, la Digi 24, despre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, care inca nu a intrat in PNL, partidul care l-a susținut in caștigarea alegerilor din București. "Sunt nedumerit ca nu a intrat in PNL. Existau foarte mult variante. Sa fii membru al…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, s-a declarat nemultumit de activitatea primarului general Nicusor Dan, precizand ca avea de la el asteptari mult mai mari. "Aveam asteptari mult mai mari si din punctul de...

- Intrați in Sala Polivalenta din București la interval de 20 de minute unul fața de celalalt, președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu, rivali la alegerile pentru șefia partidului care vor avea loc pe 25 septembrie, s-au ignorat reciproc timp de aproape 7 minute. Liberalii din Bucuresti…

- Premierul Florin Citu a anuntat, sambata, ca il sustine pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la conducerea PNL Bucuresti si se asteapta ca acesta sa "uneasca Bucurestiul", transmitandu-i...

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa duminica, cu ocazia alegerilor parlamentare. "Maine, cu ocazia alegerilor parlamentare, Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa. Ii rog pe toti cetatenii moldoveni…

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, intr-o videoconferinta cu prefectii organizata in contextul inundatiilor din ultimele ore, ca doreste o evaluare a situatiei, indemnand ca toata lumea sa fie precauta. "Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a decis ca stimulentul pentru persoanele cu dizabilitați trebuie redus drastic. De la 500 de lei, cat stabilise Primaria București in mandatul primarului Gabriela Firea, Nicușor Dan a taiat ajutorul la jumatate. Gabriela Firea avertizeaza pe Facebook ca a…