Conducerea CFR a aprobat protocolul de colaborare cu Primaria Capitalei pentru prima etapa a realizarii trenului metropolitan, anunta primarul Capitalei, Nicusor Dan.

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a depus 16 cereri de finantare in valoare totala de 35,5 milioane euro in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte PNRR, a anuntat, luni, primarul Capitalei, Nicusor Dan.

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, la Profit News TV, despre o intrare in PNL, ca in momentul de fata are un mandat administrativ foarte dificil si niciun fel de preocupare politica, scrie News.ro.

Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca la nivelul consilierilor generali exista un consens in vederea simplificarii regulamentului de parcare, astfel incat sa existe un singur tarif pentru toate locurile administrate de Primaria Capitalei.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a sesizat DNA, dupa ce Corpul de Control al Primarului a descoperit nereguli in contractele semnate de catre cei de la STB.

Un sondaj de opinie realizat de CURS in București, in perioada 5-17 august, indica faptul ca locuitorii Capitalei sunt mulțumiți de primarii de sectoare, insa nu apreciaza activitatea primarului general Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, da asigurari ca Parcul Izvor nu va fi inchis, precizand ca propunerea de concesionare avansata de o companie privata va fi discutata, dar decizia este "departe" de a fi luata.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța faptul ca incep lucrarile de largire la stațiile de tramvai pentru linia tramvaiului 41, iar in perioada lucrarilor stațiile aflate in proces de modernizare vor fi inchise. Aceste lucrari se fac pentru ca noile tramvaie, achiziționate de Primaria Capitalei,