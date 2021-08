Stiri pe aceeasi tema

- Problema combaterii ambroziei, care da batai de cap la sute de mii de moldoveni, este una naționala și poate fi soluționata doar cu implicarea autoritaților centrale a statului. Declarația a fost facuta de primarul general al capitalei, Ion Ceban, in cadrul unui briefing de presa. ”Aș vrea sa accentuez…

- Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu noi detalii despre epopeea celor 17 milioane de lei, suma de care ar urma sa fie delapidata Primaria municipiului Chișinau. Edilul precizeaza ca, ultimul cuvant și ultima decizie urmeaza sa fie luata de Curtea Suprema de Justiție „care trebuie să examineze recursul…

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere gasirea și sancționarea dura a persoanelor vinovate de vanalizarea inscripției „Te iubesc, Chișinau”. Primarul anunța ca inscripția a fost deja reparata, doar ca banii cheltuiți ar fi trebuit sa fie investiți in alta parte. {{536166}}”Munca, timp, banii oamenilor…

- Indiferent cine se afla la Guvernare, trebuie sa existe o colaborare cu Guvernul și autoritațile centrale. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, in contextul in care partidul PAS a luat majoritatea la alegerile parlamentare anticipate. „Primul lucru important in comunicarea mea cu autoritațile,…

- CHIȘINAU, 19 iul - Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a fost nevoit sa se implice in scandal care s-a iscat in jurul școlii ruse nr. 86 din Chișinau. Asta dupa ce școala urma sa fie inchisa temporar, din cauza unor lucrari de reconstrucție. © Sputnik / Mihai CarausScandal in jurul inchiderii…

- Primaria capitalei a fost refuzata de catre Guvern sa-i transmita in subordine Stadionul Republican, ce sta in ruine, in centrul capitalei, de mai mulți ani. Locația, unde și Statele Unite ar dori sa-și construiasca o noua ambasada, este disputata intre instituțiile statului, dar niciun Guvern nu a…

- CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. La evenimentul la care participă dezvoltatori, lideri, reprezentanți ai businessului, reprezentanți ai autoritaților din Rusia și din mai multe țari, Ion Ceban a vorbit de la tribuna. El a spus ca important că dupa o perioadă lungă de pandemie in care anume domeniul…

- Edilul Capitalei, Ion Ceban s-a aratat incantat de cei doi pui de tigru de la Gradina Zoologica din Chișinau. Primarul Capitalei a postat pe pagina sa personala de Facebook mai multe imagini cu micii trigri și a atașat și un mesaj alaturi de poze.