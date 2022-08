Noi critici la adresa actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, din partea predecesoarei acestuia in fotoliul de edil al Bucureștilor. Social-democrata Gabriela Firea ii reproșeaza actualului edil al Capitalei ca nu-și respecta promisiunile facute bucureștenilor in campania electorala, adica pana ca Dan sa ajunga sa caștige mandatul de primar, in urma cu aproximativ doi […] The post Primarul Capitalei, atacat frontal. Firea: „Rand pe rand, pica promisiunile lui Nicușor Dan in fața bucureștenilor!” first appeared on Ziarul National .