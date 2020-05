Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunța ca nu susține o eventuala schimbare a lui Marcel Ciolacu din fruntea PSD. Firea spune ca nu e momentul pentru lupte politice.Citește și: Raed Arafat EXPLICA de ce IPS Pimen a fost inmormantat cu MII de oameni, in vreme ce romanii și-au luat decedații in saci și i-au ingropat…

- Președintele PSD Calarași, Iulian Iacomi, a declarat, pentru Mediafax, ca pe langa cei 10 primari și președintele CJ Calarași, PSD mai este in discuții cu alți patru edili, care vor sa devina membri ai Partidului Social Democrat. Iacomi a precizat ca edilii au colaborat bine cu social democratii…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca „PNL a inceput cu un abandon campania electorala”, dupa ce formațiunea liberala ar fi ajuns la concluzia ca tot Gabriela Firea este cel mai bun candidat...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, prin sustinerea lui Nicusor Dan la functia de primar general al Capitalei, PNL recunoaste public ca nu stie, nu poate si nu are cu cine sa o invinga pe Gabriela Firea in aceasta batalie electorala. "PNL a inceput cu un abandon campania…

- Reactia liderului PSD vine in contextul in care conducerea PNL a votat in unanimitate sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. ”PNL a inceput cu un abandon campania electorala! Chiar acolo unde se bateau cu pumnii in piept ca e miza cea mai importanta pentru ei: in București!…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu delegatia PSD in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, dupa ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de catre liderul liberalilor, Ludovic Orban, noteaza Agerpres.Delegatia…

- Marcel Ciolacu a declarat, marti, la Realitatea Plus, ca va candida pentru sefia PSD. El a precizat ca inscrierile pentru functia de conducere a partidului se fac pana vineri si a spus ca si-ar dori-o pe Gabriela Firea "in echipa" sa. "Mi-ar placea sa am pe doamna Firea in echipa de la partid…

- Marcel Ciolacu, in prezent presedinte interimar al PSD, afirma ca va candida la functia de presedinte al partidului la Congres si spune ca si-ar dori sa aiba contracandidati. Ciolacu mai spune ca este „posibil” ca functia de presedinte executiv al PSD sa fie desfiintata si sustine ca ii vrea in echipa…