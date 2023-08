Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, se afla in mijlocul unui scandal legat de vanzarea padurilor din Munții Buzaului. Executorii judecatorești au scos la vanzare jumatate din padurile deținute de Toma in zona. Insa aceasta nu este prima data cand acesta se confrunta cu astfel de situații. In trecut, Toma a folosit o schema controversata pentru a-și pastra sau recaștiga proprietațile, inclusiv inainte de falimentul GRUP ROMET, la care avea legaturi. Recent, detalii ies la iveala despre tranzacțiile sale, inclusiv vanzarea unor paduri catre companii controlate de el insuși sau de apropiații…