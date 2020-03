Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anuntat joi, in sedinta de Consiliu Local, numele celor doi oameni care se vor ocupa in continuare de conducerea CSM Corona. „De la 1 martie, in conducerea clubului Corona vor aparea nume noi. Petrica Stancu, un nume cunoscut in sport pentru ca a condus si CSS…

- In plan: turnurile si bastioanele, administrate de ONG-uri! Piata Sfatului a revenit in atentia autoritatilor locale brasovene, care au in plan sa reabiliteze cea mai importanta zona a orasului. Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca „am discutat cu reprezentantii Ordinului…

- Lovitura de teatru in dosarul Farmacia in care George Scripcaru și Aristotel Cancescu au fost judecați pentru abuz in serviciu. Magistrații Tribunalului Covasna i-au achitat pe toți inculpații din dosar. CANCESCU ARISTOTEL ADRIAN, SCRIPCARU GEORGE, MATEI GAVRIL, GRAMA LUCIA CRISTINA, S.C. LICOFRIG…

- Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca a semnat un nou contract de 19 milioane de euro pentru autobuze electrice sau hibrid, astfel incat in municipiu vor circula 51 de troleibuze, 72 de autobuze electrice si 10 hibride.

- Primarul Brașovului se va prezenta astazi in fața judecatorilor Curții de Apel pentru a fi judecat in dosarul termoficarea, potrivit brasovstiri.ro.Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata, la jumatatea lunii februarie 2016, pe George Scripcaru, pentru abuz in serviciu, instigare la tentativa…

- Primarul Brasovului, George Scripcaru, si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat, vineri, contractul de finantare pentru achizitia, de catre municipalitate, a 25 de troleibuze si a 10 autobuze hibrid, in cadrul unui proiect cu fonduri europene, cu o valoare totala de 16 milioane de euro.…

- Primarul Brasovului, George Scripcaru, si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat, vineri, contractul de finantare pentru achizitia, de catre municipalitate, a 25 de troleibuze si a 10 autobuze hibrid, in cadrul unui proiect cu fonduri europene, cu o valoare totala de 16 milioane de euro.…

- Primarul Brașovului a ținut cu orice preț sa incheie 2019 cu o noua umilința pentru brașoveni: Scripcaru a vrut sa desființeze Targul de Craciun in ultima zi a anului. Rușinat probabil cu cel mai urat Targ de Craciun realizat in Romania, George Scripcaru a cerut inchiderea lui și eliberarea Pieței…