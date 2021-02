Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii echipei Olympique Marseille au luat cu asalt baza de antrenament a echipei, in semn de protest fața de rezultatele slabe inregistrate de favoriții lor in ultima perioada. Tensiunea a atins cote alarmante la Marseille astazi, in ziua meciului pe care echipa din sudul Franței ar fi trebuit…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au propus sa umple tribunele cu oameni de zapada inaintea meciului pe care covasnenii il vor disputa sambata cu Astra Giurgiu, in cadrul Ligii I. Intr-o postare pe o retea de socializare, suporterii echipei au facut un apel catre localnicii…

- Suporterii-actionari ai FC Dinamo anunta ca au ajuns la un acord cu Janusz Gol, care a acceptat diminuarea salariului si va ramane in continuare jucatorul echipei dinamoviste, potrivit news.ro. "DDB a finalizat discutiile cu inca un jucator important pentru planurile noastre. Janusz GOL a…

- Rapid a inițiat o campanie intitulata „Arta in vișiniu”, prin intermediul careia suporterii echipei iși pot „exprima latura artistica, avand ca tematica Rapidul”. Suporterii echipei sunt invitați sa trimita poeziile, desenele și cantecele personale cu tema Rapid, iar o parte dintre acestea au inceput…

- Jucatorii lui Dinamo au ținut sa le mulțumeasca intr-un mod inedit fanilor echipei la meciul cu Poli Iași pentru sprijinul acordat in ultima perioada. In prima repriza, dupa ce Deian Sorescu a egalat, jucatorii lui Dinamo s-au strans in fața tribunei goale și au aplaudat, in semn de recunoștința pentru…

- Diego Maradona a murit, miercuri, la varsta de 60 de ani, ca urmare a unui stop cardiorespirator. Fanii echipei Napoli l-au omagiat pe cel mai mare fotbalist din istoria clubului italian, scrie libertatea.ro.

- DINAMO. Exista dinamoviști care cred ca soluția ar reprezenta-o revenirea lui Gigi Mulțescu ca antrenor principal. Dar in mandatul din finalul sezonului trecut, tehnicianul in varsta de 69 de ani a provocat momente de stupoare. Suporterii lui Dinamo nu mai cred ca ar fi Contra capabil sa reformeze…

- Suporterii echipei CSM Reșița au aruncat pe stadionul echipei favorite materiale pirotehnice. Ei se aflau in liziera unei paduri din apropiere și au provocat incidente in startul partidei de fotbal CSM Reșița - „U" Cluj. Jandarmii au intervenit și au dus la sediul inspectoratului mai multe persoane,…