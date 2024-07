Primarul Barcelonei: "Insist pe necesitatea de a limita turismul"

Stiri pe aceeasi tema

- Nico Williams (22 de ani), extrema stanga spaniola, e de ceva vreme pe radarul Barcelonei, care intarzie sa faca o oferta oficiala lui Bilbao. Situație de care vrea sa profite PSG. Marca scrie ca trupa antrenata de Luis Enrique, fostul sau profesor de la naționala Spaniei, ar fi gata sa supraliciteze…

- Dani Olmo (26 de ani), decarul Spaniei, incununata regina Europei duminica trecuta, are pe masa propunerea pentru un contract pe 6 sezoane, cu un salariu ce va crește abia din al treilea. Barcelona e gata sa achite clauza de reziliere de 60 de milioane de euro din acordul cu RB Leipzig, care expira…

- Atacantul spaniol Lamine Yamal (16 ani) a aparut in toamna lui 2007 intr-un calendar caritabil, scos de ziarul Diario Sport, in colaborare cu UNICEF, ținut in brațe de superstarul argentinian Lionel Messi. Fotografia demult uitata s-a viralizat pe internet dupa ce tatal lui Yamal a postat-o pe Instagram…

- Ultima prezența a lui Lewis Hamilton pe podium a avut loc in Mexic, in 2023. The post MAX VERSTAPPEN DOMINEAZA LA BARCELONA Verstappen, invingator in MP-ul Spaniei first appeared on Informatia Zilei .

- Primarul Barcelonei vrea sa puna capat inchirierii apartamentelor turistice pana in 2029 pentru a facilita accesul la locuinte pentru rezidenti, in contextul in care orașul din nord-estul Spaniei gazduieste anual milioane de turisti, potrivit AFP, scrie Agerpres.

- Weekendul acesta, Formula 1 revine pe Antena 1 cu Marele Premiu de la Barcelona. Antrenamentele Marelui Premiu al Spaniei se vad live exclusiv pe AntenaPLAY, calificarile sunt ȋn direct la Antena 3 CNN si pe AntenaPLAY, iar cursa de duminica este in dire

- Xavi Hernandez nu va mai fi antrenorul echipei FC Barcelona in sezonul viitor, a anuntat vineri clubul catalan, care nu a obtinut niciun trofeu in stagiunea 2023-24, in care va incheia pe locul 2 campionatul de fotbal al Spaniei, informeaza AFP. „Presedintele lui FC Barcelona, Joan Laporta, i-a spus…

- Fosta campioana FC Barcelona pornește ca mare favorita in deplasarea de la Almeria, echipa aflata pe ultimul loc in campionatul Spaniei și o formație care nu mai are nicio șansa pentru evitarea retrogradarii. In același timp, Real Sociedad trage tare pentru a prinde un loc in cupele europene, avand…