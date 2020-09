Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat, pe Facebook, ca nu are COVID-19, in urma rezultatului negativ la testul facut “in aceasta dimineața”. Acesta spune ca este “o mare mizerie campania pur politica prin care unii au incercat sa ma impiedice sa mai merg prin țara și sa sprijin candidații PRO…

- Un batran internat cu o tuse rebela, depistat cu COVID in spital, a decedat. Testul facut dupa deces a constatat ca pacientul NU mai avea COVID. Rudele batranului amenința cu proteste. Rudele unui fost pacient Covid in spitalul județean arata acuzator spre responsabilii de la Secția de Infecțioase din…

- Victor Ponta anunta ca nu va mai participa fizic, in urmatoarele zile, la actiuni de campanie electorala, pana nu va primi rezultatul unui test pentru COVID-19 pe care il va face duminica, avand in vedere cazul candidatului formatiunii pentru presedintia Consiliului Judetean Bacau, dr. Aurelia Taga,…

- Nu mai puțin de noua candidați s-au inscris in cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau. Aceștia sunt Valentin Ivancea – PSD, Ionel Palar – Alianța PNL-USR-PLUS, Aurelia Țaga – Pro Romania, Valerian Vreme – PMP, Maricica Coșa – ALDE, Constantin Negru – PNTCD, Ion Pascaru – Partidul…

- Victor Ponta – președintele Pro Romania, s-a aflat azi, in Bacau, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, unde a susținut o conferința de presa avand ca tema scrutinul de luna viitoare. Cu aceasta ocazie, a fost prezentat candidatul Pro Romania la funcția de primar al Bacaului, Cosmin…