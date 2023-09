Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat ca proiectul Athletic Park Bacau intra in linie dreapta. Dupa un lung parcurs de un an și jumatate, marcat de obstacole birocratice, proiectul a primit toate aprobarile necesare din partea Consiliului Județean și Consiliului…

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu renunța la propunerea de dublare a prețului gigacaloriei in Bacau, in urma opoziției consilierilor locali și cu argumente referitoare la echilibrul intre necesitațile sociale și dezvoltarea orașului. Primarul Viziteu a argumentat ca masura de dublare a prețului…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat astazi demararea licitației pentru execuția lucrarilor de consolidare și restaurare a Casei “Vasile Alecsandri”, un important obiectiv de patrimoniu al orașului Bacau. De la preluarea mandatului sau, președintele CJ Bacau a acordat…

- V-ați gandit vreodata la ce inseamna normalitatea? Cand eram mica, obișnuiam sa ma gandesc foarte mult la cuvantul ”normal”. Era ceva ce imi doream sa devin. Apoi am uitat de normalitate pentru o vreme, pana cand am dat peste ea din nou. Prima oara, mi-am dorit-o, dupa, am urat-o pentru o vreme, apoi…

- Astazi, primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a participat la o intalnire de lucru cu Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Marcel Ciolacu, in cadrul Asociației Municipiilor din Romania. Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte de maxima importanța pentru administrația locala și cetațeni. Printre aspectele…

- Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au desfașurat o serie de acțiuni intre 3 și 12 iulie 2023, in scopul identificarii organizatorilor de evenimente care amplasau ilegal afișe și postere publicitare in orașul Bacau. In urma acestor acțiuni, au fost…

- CNI (Compania Naționala de Investiții) a anunțat recent lansarea licitației pentru contractarea lucrarilor de execuție in vederea modernizarii a opt strazi din Targu Ocna, la solicitarea Primariei orașului. Aceste lucrari vizeaza imbunatațirea infrastructurii rutiere și vor introduce un nou standard…

- Societatea Academica din Romania (SAR) este o organizație inființata in anul 1996 a carei misiuni este aceea de a de promova educația in domeniul politicii publice a tinerilor, dar și a unor soluții realiste pentru rezolvarea problemelor de politici publice, bazate pe consultare democratica. Organizația…