Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea paralela USR- PLUS releva ca, la Shanghai au fost 137 de voturi pentru Klaus Iohannis si 10 pentru Viorica Dancila, potrivit unei postari pe Facebook a parlamentarului USR Catalin Drula.

- Cosmin Necula a precizat ca practica executiilor staliniste de pe vremea lui Liviu Dragnea continua in PSD. "In luna mai am cerut demisia Vioricai Dancila și a guvernului. Am explicat in repetate randuri cum acest Guvern a furat 100 de milioane de lei din banii bacauanilor și ne-a dat inapoi,…

- Politistii vor fi indreptatiti sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor in diferite situatii, mai multe decat in momentul de fata. Politia Romana anunta, printr-o postare pe Facebook, situatiile in care oamenii legii vor putea sa legitimeze persoanele, care va intra in vigoare la inceputul…

- PSD solicita PNL organizarea, de comun acord, a cel putin doua dezbateri intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis, inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie. Solicitarea este transmisa prin intermediul unei scrisori adresate sefului de campanie al liberalilor, Dan Motreanu,…

- Rezultatele finale ale alegerilor prezindențiale din județul Cluj arata ca social-democrații au pierdut definitiv batalia pentru „capitala Ardealului”. La Dej, unde Primaria este condusa de un PSD-ist, au fost 14.989 de voturi valabil exprimate, iar principalii candidați la alegerile…

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand a scris, luni dimineața, pe Facebook, ca formațiunea sa trebuie sa ”termine cu smiorcaiala” și sa se apuce de treaba, în contextul în care candidatul Alinaței USR-PLUS a ratat accesul în turul doi al prezidențialelor, obținând…

- Scenariu surpriza lansat inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale. Liderul ALDE Dambovița, Ionel Petre, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca primarii liberali ar vrea sa o duca pe Viorica Dancila in turul II al alegerilor prezidentiale pentru a avea "o mana moarta”. "PNL-ul se pare…

- Fostul consilier al premierului și ministru, social-democratul Ilan Laufer, își critica colegii pentru ca nu îi fac campanie Vioricai Dancila în Diaspora, distribuind mesajului liderului PSD Franța care spune ca nu mai poate sta cu mâinile în sân și va tipari el însuși…