Primarul, arbitrul politic al anului 2024 Pana in 1989, oamenii se imparțeau in trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …șoferi. Dupa 1990, exista tot trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …primari. Practic, primarul, ales pe criteriu politic prin votul „boborului”, a ajuns vataful Romaniei. In jurul lui se invarte totul in comunitate. La el vine consilierul și cere voturi, dar tot pentru voturi vine și deputatul ori senatorul și chiar președintele țarii. Ca atare, s-a ajuns ca primarul sa fie locomotiva politica a fiecarui partid cand vin alegerile. Dar pentru ca foarte mulți primari au luat primaria pe persoana fizica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

