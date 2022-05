Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz a anuntat, luni, ca a depus proiectul de finantare la Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene. ”Cumparam 25 de troleibuze moderne cu fonduri PNRR. In aceasta dimineata am depus proiectul in valoare de 12,5 milioane de euro cu care vom achizitiona 25 de troleibuze, echipate cu…

- Inscrierile la gradinițe se incheie la finalul acestei luni Foto: Gina Poenaru RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Educației anunța ca înscrierile la gradinițe se încheie la finalul acestei luni. Masuri noi sunt anunțate și pentru creșe, unde copiii vor putea fi…

- Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, anunța ca prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna aprilie va ajunge la 1193 de dolari pentru mia de metri cubi. Anunțul a fost facut de catre acesta pe pagina sa de Telegram, noteaza tv8.md. {{609466}}Potrivit calculelor…

- Procurorii DNA au descins ieri la Primaria Timișoara. Conform informațiilor pe surse și informarii DNA, speța in care s-a descins are legatura cu societatea locala de termoficare, Colterm. Cu grave probleme financiare moștenite din administrațiile anterioare, Colterm a ajuns in insolvența sub administrația…

- DNA Timișoara a descins, in aceasta dimineața, la Primaria Timișoara. Conform unor surse din interiorul municipalitații, procurorii și polițiștii au trecut val vartej pe langa polițistul local care asigura securitatea pe etajul unde sunt birourile conducerii municipalitații, spunandu-i ca au intalnire…

- Dupa mai multe zile in care studenții au protestat vizavi de decizia ministrului Educației Sorin Cimpeanu de revenire la orele fizice, acesta din urma a transmis o nota catre universitați prin care le anunța ca va emite o Ordonanța de Urgența prin care va confirma posibilitatea desfașurarii orelor online…

- Spațiul aerian al Moldovei va fi inchis incepand cu ora 12:00. Anunțul a fost facut de vicepremierul Andrei Spanu. Potrivit lui, Consiliul Suprem de Securitate a recomandat inchiderea spațiul aerian al Republicii Moldova.