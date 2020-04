Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sofalvi Szabolcs din Sangeorgiu de Mureș, unul dintre cei mai transparenți in comunicare, anunța primul caz confirmat pozitiv COVID-19 din localitate. Publicam integral anunțul primarului: “PRIMUL caz de COVID19 in comuna!!! Dați share va rog pentru a se afla informațiile utile de mai jos:ELSO…

- Primarul comunei Panet, Bodo Elod Barna, a anunțat joi, 16 aprilie, prin intermediul unui comunicat de presa, primul caz pozitiv cu infecție de Covid-19 in satul aparținator Santioana de Mureș, aflat la o distanța de circa 12 kilometri de municipiul Targu-Mureș. Redam, in randurile de mai jos conținutul…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalfi Szabolcs, a anunțat joi seara, pe pagina sa de Facebook, inregistrarea la nivelul localitații a primului pacient infectat cu noul Coronavirus. Redam, in randurile de mai jos, mesajul primarului comunei Sangeorgiu de Mureș: ”1. E bine ca ”doar acum”…

- Una din cele doua bucatarii ale Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost inchisa, iar 17 angajati s-au autoizolat la domiciliu, intrucat o bucatareasa a fost testata pozitiv cu COVID-19, dupa ce a prezentat afectiuni respiratorii. “Cand a prezentat tuse s-a facut testare. Este pozitiva si am declansat…

- Pana la data de 14 aprilie 2020, in comuna Craciunesti din judetul Mures au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Totodata, au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane (contacti). De asemenea, in 7 dintre 76 de cazuri evolutia a fost nefavorabila…

- Dintre acestea, 47 au fost vindecate, iar 5 au decedat. In județul Mureș sunt in total 9 cadre medicale infectate, in Covasna 21, iar in Brașov 24. Harghita nu are niciun caz. Datele au fost centralizate de Federația „Solidaritatea Sanitara” pe platforma publica lansata ieri pentru monitorizarea infectarii…

- Pana astazi, 14 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 229 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) Sursa articolului: OFICIAL, MUREȘ: 229 de cazuri COVID, 18 vindecați, 16 decese Credit autor: Diana Panca. Source

- CE TREBUIE SA ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19) 10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: Spalați-va mainile de multe ori; Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; Nu va atingeți ochii , nasul si gura cu mainile; Acoperiți-va gura și nasul daca…