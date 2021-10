Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a reușit o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați la Colterm vor avea apa calda și caldura și in perioada urmatoare, timp in care Colterm și Primaria…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat ca „in urma unor negocieri intense, purtate și la Timișoara și azi, la București”, a fost obținuta o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța demiteri dupa ce Colterm a anunțat ca reia furnizarea caldurii in oraș in cateva ore. De la anunț, s-au scurs 24 de ore, dar caloriferele sunt inca bocna. Fritz anunța ca s-a gasit o soluție ca timișorenii sa aiba iar apa calda, pe datorie. "Am reușit, in…

- Dupa ce au petrecut o noapte in frig, timișorenii primesc din nou caldura azi, cel puțin pentru o saptamana. Autoritațile locale au reușit sa cada la o ințelegere cu alt furnizor de gaze, dupa ce E.ON oprise robinetul, din cauza datoriilor pe care le-a strans compania de termoficare a orașului. Agentul…

- Tribunalul Timiș are stabilit pentru maine, la ora 9, primul termen in dosarul insolvenței Colterm SA, ceruta chiar de catre reprezentanții societații. De la acel moment și pana acum au mai cerut insolvența companiei de termoficare OTP Bank, ABN Machine Repairs SRL, SC TMG Guard SRL, SC Romtm Instal…

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Ruben Latcau (USR), a explicat ca urmeaza ca treptat sa se raceasca caloriferele timisorenilor bransati la reteaua de termoficare a municipiului, dupa ce compania E.On a anuntat ca va opri furnizarea de gaze naturale catre Colterm, potrivit news.ro. Subprefectul…

- Cea de a doua incercare de plen ”de indata” pe tema Colterm a fost una de succes, diferența fața de cel boicotat de toți consilierii acum doua saptamani fiind tema dezbatuta. Acum s-a votat delegarea serviciului de termoficare al Timișoarei catre Colterm, iar votul a fost unul pozitiv. E drept ca nici…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a trecut de 4 la Timișoara, ceea ce inseamna ca in oraș (dar și in alte localitați din județ) revine carantina dupa ora 20:00, momentan in weekend. Astfel, in zilele de vineri, sambata și duminica, cei care ies din casa…