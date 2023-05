Primarul Andrei Carabelea anunţă investiţii de 33 milioane lei pentru dotarea unităţilor de învăţământ din Piatra-Neamţ Primarul municipiului Piatra-Neamt, Andrei Carabelea, a anuntat, marti, ca a fost aprobata cererea de finantare depusa de municipalitate pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din oras. In valoare de aproape 33 milioane lei, fara TVA, proiectul presupune investitii in 21 de unitati de invatamant din Piatra-Neamt. ‘Orasul se modernizeaza. Dar nimic din tot ce facem pentru dezvoltarea orasului nu s-ar putea sustine fara modernizarea scolilor. Azi avem lucrari complexe in jumatate din scolile orasului.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

