Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia editie a festivalului de arta stradala Strad'Art, care va avea loc in perioada 9-15 august in municipiul Targu Jiu, va avea tema "Revolutie", dedicata implinirii a 200 de ani de la Revolutia lui Tudor Vladimirescu. Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a…

- Primaria Oradea a anuntat luni ca a fost vizata duminica de un atac de tip „ransomware”, un virus care a intrat in sistemul primariei și care a criptat anumite fișiere și date de pe servere, unele activitati fiind suspendate temporar pana la remediera problemei. „Primaria Oradea aduce la cunostinta…

- Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat marți, 15 iunie, pe Facebook, faptul ca producatorul auto Porsche va deschide la Timișoara un centru de cercetare, iar mai mulți specialiști din sectorul auto vor fi angajați, relateaza site-ul RFI Romania. Noua locație va completa și extinde activitatea…

- Edilii din Targu Jiu repun pe tapet un proiect mai vechi in județ. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca iși dorește ca a opta zona metropolitana din Romania sa fie inființata la Targu Jiu. Zona ar putea cuprinde 26 de localitați, urmand sa se intinda pe o lungime de 25 de kilometri,…

- Autoritațile locale vor sa monteze camere video in toate locurile de joaca din municipiul Targu Jiu. In prezent se lucreaza la documentația pentru achiziția echipamentelor de monitorizare respective. Edilii susțin ca in multe locuri de joaca modernizate au loc distrugeri. Multe din echipamente sunt…

- Agentul spune ca e bine ca primarul Nicușor Dan corecteaza PUZ-urile și ca nu era acceptabil sa se distruga spațiile verzi sau sa se construiasca la inalțimi nepermise. Dar problema, spune Georgian Marcu, este aceea ca nu am vazut pana acum din partea primariei un plan despre „alternativa de a construi…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 2 a cumparat 150 de computere, cu 2.000 de euro bucata. Primarul, IT-ist de meserie, spune ca cerințele din caietul de sarcini sunt specifice computerelor de gaming și ca depașesc cu mult nevoile angajaților instituției. El susține…

- Cand e greu, primarițaClotilde Armand iși amintește brusc ca nu poate ieși ea pe teren sa adune arborii doborați de vant. Zeci de angajați de la ”Spații Verzi”-ADP, de altfel, aflați in vizorul ei pentru conciediere, au fost la datorie și au intervenit, chiar in timpul vijeliei, in peste 30 de situații. …