Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov va organiza anul acesta concursuri de proiecte pentru a construi toate monumentele cu care municipalitatea le-a ramas datoare celor care au luptat impotriva comunismului. Primarul Allen Coliban a participat astazi, alaturi de Etelka Babeș, soția eroului L.C. Babeș, reprezentanții Asociației…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 15 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 254 de polițiști, jandarmi și polițiști…

- Brașovul cinstește memoria eroilor sai! Primarul Allen Coliban a participat, alaturi de viceprimarii Flavia Boghiu și Sebastian Rusu, la ceremoniile de cinstire a eroilor martiri ai Revoluției din 1989, de la troița din fața prefecturii Brașov și din cimitirul eroilor revoluției. In discursul sau…

- Cum facem jumari de porc acasa? In aceasta perioada, cand prețul lor in magazine ajunge la 70-80 de lei pe kilogram, raspunsul la acesta intrebare este mai mult decat bine-venit. In plus, fața de cele din comerț, cele facute in casa au cu totul alt gust. Cele mai bune sunt cele crocante, bine rumenite.…

- Vaccinul anti-COVID-19 este considerat de multa lume salvarea planetei, insa noile descoperiri pun la indoiala acasta speranța. Medicul Adrian Marinescu, de la Matei Balș, a vorbit marți seara despre efectele vaccinului, dar și despre nedumeririle pe care au inceput sa le aiba cetațenii. Persoanele…

- Libertatea a trecut in revista programele deja anunțate de stat și situația lor exacta la momentul actual. La 8 luni de la declanșarea pandemiei de coronavirus, majoritatea firmelor afectate de criza sanitara și de restricții inca așteapta ajutoarele promise. Din șase scheme de ajutor anunțate de stat,…

- BOZOVICI – Asta pentru ca franeaza inceperea lucrarilor pentru locurile de parcare din zona cascadei Bigar, prin tergiversarea acordarii avizului! Proiectul „Construire pasarela cascada Bigar si amenajare platforma betonata“, in valoare de aproximativ 2,8 milioane lei, finantat prin CNI, se tot izbeste…

- Deputatul Catalin Drula de la USR PLUS a declarat, joi seara, ca nu a avut discuții nici cu PNL și nici cu alt partid despre guvernare. „Am vrea sa formam singuri guvernul, dar suntem realiști, nu vom obține 50% din voturi. In aceste condiții, partenerul nostru natural este PNL, speram sa convingem…