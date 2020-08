Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Astronomic Baia Mare a fost nevoit sa suspende, sa amane sau sa anuleze cateva acțiuni din agenda anului 2020, dar – in nici un caz – nu renunța la intalnirea cu publicul sau, in special turiștii sosiți in Maramureș din toata țara sau din strainatate. Pentru a asigura o experiența confortabila…

- Autoritațile au anunțat marți, 28 iulie, 20 de noi cazuri de coronavirus la nivelul județului Maramureș. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența precizeaza ca aceste cazuri nu au legatura intre ele. ”Cele 20 de cazuri noi, in care intra și cele doua persoane reconfirmate nu au legatura intre ele.…

- Joi, la ora 17.30, in timp ce politistii din Baia Sprie supravegheau traficul rutier pe D.N. 18 din oras au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism care se deplasa spre Baia Mare. Conducatorul acestuia nu a oprit, continuandu-și deplasarea spre localitatea Satu Nou de Sus, motiv…

- Miercuri, politistii din Vișeu de Sus au fost sesizati cu privire la faptul ca pe terasa unui bar a izbucnit un scandal intre mai multe persoane. La fata locului politistii au identificat trei tineri cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani din localitate care s-au agresat reciproc, provocandu-și leziuni…

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 372 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. JUDEȚ PROBE POZITIVE LA RETESTARE 1.…

- Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 au fost externate. 24.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.612 pacienți asimptomatici au fost externați…