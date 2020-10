Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la finalul negocierilor PNL - USR-PLUS pentru o alianța la nivel local pentru Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara. Cu 5 minute inainte de conferința de presa programata pentru a anunța incheierea acestei alianțe, dupa trei zile de negocieri, echipa primarului ales al Timișoarei,…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca rezultatul testului pentru coronavirus pe care l-a facut in aceasta dimineața este negativ, insa va ramane in izolare pana la un nou test, pe care il va face la sfarșitul saptamanii. Fritz a intrat in izolare și s-a testat pentru COVID dupa ce…

- Dominic Fritz este, oficial, noul primar al Timișoarei. Au fost publicate rezultatele oficiale ale alegerilor locale din 2020 in urbea de pe Bega. Rezultate finale oficiale: Dominic Fritz – USR -PLUS – 49.191 voturi Nicolae Robu – PNL – 27.596 voturi Voichița Laizureanu – Alianța PSD-PPU (SL) – 5776…