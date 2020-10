Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat ca a lucrat foarte mult sa iși pregateasca primele zile de mandat. Fritz se va intalni marți, 6 octombrie, cu prefectul Liliana Oneț pentru a stabili ziua investirii. Intrebat de catre moderatorul…

- Invitat joi seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, deputatul și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat ca nu credea ca Dominic Fritz va caștiga Primaria Timișoara in defavoarea lui Nicolae Robu. „Nu ma numar printre cei care cred ca Dominic Fritz va face ceva in Timișoara. Dupa un an va da vina…

- Dominic Fritz, candidat din partea USR la Primaria Timișoara, a caștigat alegerile de duminica cu scorul de 52%, potrivit unei numaratori parțiale. Nicolae Robu (PNL) a obținut 29,2% din voturi, iar...

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, alaturi de colegul sau Dominic Fritz, Cristian Moș a vorbit despre dezvaluirile PRESSALERT.ro in privința modului in care SDM și Poliția Locala au „eliminat” materialele electorale ale PMP, la inceputul campaniei electorale. „Faptul ca primarul ține un om acolo…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat, vineri, ca ii va propune presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa invite in municipiu toti sefii statelor care au minoritati in Banat, pentru o dezbatere pe tema inovarii prin diversitate, pe care o considera "definitorie…

- Invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Horia Bugarin explicat de ce nu e oportuna construirea unui spital in comuna limitrofa Timisoarei. Candidatul USR-PLUS la Primaria Dumbravita sustine in schimb crearea a doua centre de permanenta care vor rezolva majoritatea problemelor cetatenilor.…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Marius Craina, candidatul PRO Romania la functia de primar al Timisoarei nu se teme de eventualele atacuri ale adversarilor politici in legatura cu activitatea sa in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu”. Demis la finele lui februarie, fostul…

- Fostul manager al Spitalului Județean din Timișoara, Marius Craina, acum candidat Pro Romania pentru Primaria Timișoara, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre activitatea acestuia la Spitalul Județean Timișoara, dar…