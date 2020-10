Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a salutat inițiativa SUA de a sprijini construirea unei autostrazi și a unei cai ferate intre Romania și Polonia. Rail-2-Sea și Via Carpatia vor primi un sprijin important pentru dezvoltarea infrastructurii, se arata intr-un amplu comunicat de presa al ministerului…

- Primarul reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, afirma ca efectele starii de incompatibilitate in care s-a aflat au incetat, astfel incat este convinsa ca instantele de judecata ii vor valida mandatul. Astrid Fodor se afla pe lista Agentiei Nationale de Integritate cu persoane care au interdictia…

- Publicistul Ion Cristoiu critica pe blogul sau, cristoiublog.ro, declaratiile presedintelui Iohannis prin care anunta reluarea luptei anticoruptiei, aratand ca prin astfel de afirmatii seful statului ignora independenta justitiei consacrata de Constitutie si da directive procurorilor DNA. Editorialul…

- Publicitatea platita de instituțiile de stat in Romania e utilizata pentru ca statul sa interfereze in mass-media, arata raportul privind statul de drept facut public miercuri de Comisia Europeana, au surprins jurnaliștii G4media. Raportul Comisiei citeaza studiul The Media Pluralism Monitor (MPM 2020)…

- Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, candidat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) pentru al doilea mandat, a declarat luni seara ca ar prefera ca anul scolar sa inceapa dupa organizarea alegerilor locale și a precizat ca impartașește punctul de vedere al ALDE pe aceasta…

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- Administrația Prezidențiala recunoaște, intr-un comunicat de presa, ca președintele Klaus Iohannis a greșit cand a vorbit despre redeschiderea școlilor. Dupa ce ziarul Libertatea a demonstrat ca președintele s-a grabit facand calcule greșite, Administrația Prezidențial a a venit cu precizari in care…

- Doi europarlamentari liberali romani au votat pentru rezoluția de respingere a bugetului stabilit de Consiliul European, dupa patru zile de discuții, la care a participat și președintele Klaus Iohannis și care a anunțat triumfalist obținerea de catre Romania a unei sume mari de bani pentru urmatorii…