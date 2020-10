Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, se afla in izolare, dupa ce luni s-a intalnit cu o persoana depistata cu Covid-19. El uUrmeaza sa isi faca testul si spune ca se simte bine. “Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanta,…

- Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat miercuri ca s-a autoizolat și și-a facut un test Covid-19 dupa ce luni s-a intalnit... The post Dominic Fritz s-a autoizolat dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana bolnava de Covid-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Timisoarei a anuntat pe Facebook ca s-a intalnit cu o persoana confirmata cu COVID care a aflat abia marti seara. Acesta a respectat regulile de distantare sociala, insa marti a avut programate o serie de intalniri cu prefectul de Timiș, cu medicii de la Spitalul „Victor Babeș”, cu directorul…

- Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, a intrat miercuri in autoizolare, dupa ce a aflat ca unul dintre oamenii cu care s-a intalnit zilele trecute a fost confirmat ulterior pozitiv cu Covid-19. Edilul a facut testul pentru coronavirus și așteapta rezultatul.

- Ionuț Pucheanu, primarul reales al municipiului Galați, a fost confirmat pozitiv cu Covid019. Acesta a transmis ca are o forma ușoara a bolii și ca DSP a dechis o ancheta epidemiologica. G4Media scrie ca infectarea edilului vine la doar o saptamana dupa ce Primaria a aprobat și finanțat organizarea…

- Victor Ponta a anuntat ca isi continua campania electorala, desi joi a avut contact direct cu o persoana confirmata vineri cu coronavirus. Candidatul Pro Romania la sefia CJ Bacau, medicul Aurelia Taga a fost diagnosticata cu COVID-19, dupa ce una dintre colegele sale a fost si ea diagnosticata. Taga…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a spitalului „Victor Babeș”, din Timișoara, avertizeaza cetațenii cu privire la cele 14 zile de izolare, in condițiile in care o persoana intra in contact cu cineva infectat cu COVID-19. Afla care sunt situațiile in care poți scapa de carantina…