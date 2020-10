Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Guvernul anunța ca cel mai afectat sat a fost Boșcana din raionul Criuleni și Cajba din Glodeni. Prim-ministrul Ion Chicu a discutat in aceasta dimineața cu primarii acestor localitați, pentru a coordona procesul de evaluare a pagubelor și acordarii suportului din partea…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, miercuri, ca a intrat in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana care are COVID-19. “Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara (marti seara n.r.) ca are COVID-19. Am purtat masca, am pastrat distanta, sunt bine.…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, duminica, faptul ca au fost intensificate controalele pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, dupa ce vineri au fost anuntate 44 de cazuri noi de imbolnaviri, iar in spitale sunt internate 142 persoane confirmate pozitiv.…

- Horia Scubli, primarul inca in functie al municipiului SIghetu Marmatiei, a fost confirmat pozitiv cu noul Coronavirus si a fost internat in spital, confirma Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures. Acesta nu a mai candidat la alegerile locale din data de 27 septembrie

- Antal Arpad, primarul din Sfantu Gheorghe, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Edilul a facut anuntul pe pagina sa Facebook. Primarul spune ca va merge la spital și sfatuiește pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire, potrivit Digi24. „Ieri am avut febra,…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica propune Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgneta ca in joia de dinaintea alegerilor locale sa nu se efectueze ore in fizic in nicio unitate scolara din Iasi. Edilul a subliniat faptul ca se doreste ca in acest fel sa fie protejati profesorii si elevii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a actualizat lista localitatilor din acest judet in care se restrictioneaza deschiderea restaurantelor si cafenelelor. Astfel, 35 de localitati sunt vizate, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Hunedoara, prefectul…

- Primarul comunei Tamași, Veronica Donțu, susține ca localitatea a fost inclusa greșit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in lista celor in care restaurantele și salile de jocuri nu pot fi deschise. Edilul susține ca in comuna erau, la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.