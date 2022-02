Primarul a decis! Panoul cu denumirea unui parc din Capitală, dat jos după ce Rusia a atacat Ucraina In ziua in care atenția lumii intregi se indreapta asupra situației din Ucraina, urmare a atacului Rusiei, iar liderii politici – de la București și din Europa – au transmis o multitudine de reacții pe aceasta tema, s-a aflat ce decizie a luat un primar de sector din București, in privința panoului pe care era […] The post Primarul a decis! Panoul cu denumirea unui parc din Capitala, dat jos dupa ce Rusia a atacat Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi, 24 februarie, cu 41 , dupa ce fortele rusesti au atacat tinte din Ucraina.Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a i apara…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat tinte din Ucraina iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. La Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze naturale au crescut joi cu 41%,…

- Potrivit lui Lukasenko, Belarus vrea sa isi intensifice cooperarea militara cu Rusia, pentru a-si imbunatati capabilitatile de aparare, in contextul escaladarii tensiunilor in Europa, dupa ce Moscova a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.Belarus a anuntat duminica…

- Secretarul apararii al Statelor Unite, Lloyd Austin, se deplaseaza marti in Europa, unde va avea discutii la Bruxelles cu aliatii din NATO si va vizita Polonia si Lituania, in contextul in care Washingtonul ramane concentrat pe riscul unei invazii masive a Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. Plecarea…

- FOTO: Primarul USR din Alba Iulia la intalnire cu ambasadorul Rusiei in Romania, in plin scandal mondial. Despre ce au discutat Primarul municipiului Alba Iulia a mers la București, pentru a se intalni cu ambasadorul Rusiei in Romania, fix in perioada in care Rusia comaseaza armata la granița cu Ucraina. …

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict în cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti în 2008 constituie o "mina" care a "detonat"…